Байден рассказал, когда каждый гражданин США сможет вакцинироваться от COVID-19

Любой желающий гражданин США сможет вакцинироваться от COVID-19 лишь к концу июля. Об этом сообщил президент Джо Байден.

Он отметил, что к тому времени в наличии будет порядка 600 миллионов доз, достаточных для того, чтобы вакцинироваться смог каждый. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее американские СМИ предрекли «глобальный успех» России из-за вакцины «Спутник V». В газете Washington Post вышла статья, в которой перечислили преимущества российского препарата над аналогами западного производства.