Врач объяснил возможное отсутствие антител после вакцинации

Отсутствие антител после вакцинации от коронавируса может быть связано с неправильно выбранным лабораторным исследованием. Об этом заявил врач-инфекционист Андрей Поздняков.

По словам специалиста, поствакцинальный тест - это антитела к спайковому (S) антигену IgG, и принцип действия всех существующих сейчас вакцин направлены на спайковый антиген SARS-Cov-2, поскольку именно на него вырабатываются антитела.

В структуре самого коронавируса выделяется несколько антигенов - нуклеокапсидный и спайковый, которые обеспечивают наиболее сильный ответ иммунной системы.

«Наличие антител класса IgG к любому из двух антигенов является маркером приобретенного иммунитета к COVID-19 и для их выявления в организме используется два разных вида лабораторных исследований», - цитирует Позднякова РИА Новости.

Врач акцентировал, что иммунные системы у каждого человека реагируют по-разному, поэтому в некоторых случаях антитела обнаруживаются только к спайковому антигену. Для наиболее точного результата исследования рекомендуется сделать тест на наличие антител IgG к обоим антигенам до прививания, а - к антигену S.