Снежный апокалипсис: что происходит в Краснодаре после удара стихии

В Краснодаре из-за непогоды по-прежнему закрыто авиасообщение - отменено уже 15 рейсов. Возобновить их планируется в 7:00 утра.

Еще 17 рейсов на прилет в Краснодар задержаны. С пассажирами работают сотрудники авиакомпаний.

Дороги для автомобилистов в настоящий момент открыты, но власти решили ограничить движение для большегрузов. МЧС разворачивает на обочинах мобильные пункты обогрева для водителей - они располагаются на федеральной трассе «Дон», Сухумском шоссе и на дороге «Кавказ» возле Армавира.

Ночью с 14 февраля на 15 февраля Краснодар накрыл сильнейший циклон. Было принято решение о закрытии аэропорта, которое продлили до сегодняшнего утра.