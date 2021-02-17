Последний рывок: как перенести шестидневную рабочую неделю

Большая часть россиян нормально перенесет шестидневную трудовую неделю, образовавшуюся из-за праздников, однако некоторые могут столкнуться с трудностями. Такое мнение высказала кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко.

Нелегко придется тем, чья должность предполагает напряженный труд с высокой степенью концентрации. Также дополнительно повлиять на усталость может и погода в ряде регионов страны.

«Этот шестой день будет вызывать чрезмерное напряжение, поскольку утомление будет уже накоплено ранее», - объяснила эксперт в интервью радио Sputnik.

Специалист посоветовала, при наличии такой возможности, распределить деятельность и оставить на последний выход самые легкие или приятные дела. По ее словам, «лягушку», символизирующую наиболее неприятные задачи, нужно «съедать сразу».

Вторым методом, помогающим избежать лишнего напряжения за шестидневную неделю, является концентрация на выходных и представление, какими они будут.

«Любую нагрузку надо начинать планировать с отдыха», - подметила Овчаренко.

Ранее сообщалось, что предстоящая неделя станет единственной в 2021 году неделей с шестью трудовыми буднями. Вслед за «шестидневкой» наступят необычно длинные выходные, связанные с Днем защитника Отечества.