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Во Франции ищут 100-летние дубы для восстановления шпиля Нотр-Дам-де-Пари

Валентина Пескова
05:57 17.02.2021
Визитная карточка Парижа, старинный католический храм серьезно пострадал в 2019 году.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: PanoramicKeystone Press Agency Globallookpress
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Во Франции ищут столетние дубы для восстановления сгоревшего шпиля собора Нотр-Дам-де-Пари. При пожаре в 2019 году 96-метровый шпиль был полностью уничтожен.

Сам собор построен из камня и древесины. Каждая балка его вырубалась из цельного ствола дерева, причем датированы они XIII века. Для реконструкции шпиля в его оригинальном виде нужно найти около тысячи деревьев возрастом более 100 лет.

Как сообщает The Guardian, c поиском придется сильно поторопиться. В идеале дубы нужно рубить не позднее конца марта, пока дерево имеет меньше соков, а затем сушить в течение 18 месяцев.

Деревья должны быть прямыми, иметь диаметр 50-90 см и высоту 8-14 метров. Несколько владельцев французских лесничеств уже предложили пожертвовать для реставрации собора деревья из своих плантаций.

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