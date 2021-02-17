Сильнейший снегопад нарушил порядок смены почетного караула в Греции

В настоящее время Греция страдает от сильнейшего снегопада. Буря нарушила нормальную жизнь страны, повлияв даже на порядок смены почетного караула.

Любопытную сцену можно было наблюдать у Могилы неизвестного солдата в Афинах. Бойца президентской гвардии туда привезли на машине, хотя по традиции военные маршируют от казармы.

Причиной этому стали форменные исторические ботинки, подошвы которых подбиты гвоздями и сильно скользят на гладком мраморе. До навеса прибывшего гвардейца буквально довели под руку сослуживцы в обычной униформе.

Метель стала для властей Греции серьезным вызовом. Многие районы сейчас остаются без света, дороги замело, не работают паромы. Даже вакцинацию от коронавируса пришлось приостановить.