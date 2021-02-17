В Тбилиси госпитализирован актер Кахи Кавсадзе

Советский и грузинский актер Кахи Кавсадзе, который прекрасно известен по почти сотне ролей в кино, госпитализирован в Тбилиси с двусторонней пневмонией.

Как сообщил Первый канал Грузии, 85-летнего артиста положили в Первую университетскую клинику в столице страны. Врачи оценивают его состояние, как стабильно тяжелое.

В конце 2020 года Кахи Кавсадзе, знаковой ролью которого является образ Черного Абдуллы из кинофильма «Белое солнце пустыни», перенес инфекцию коронавируса. Однако уже спустя несколько недель родственники Кавсадзе сообщили, что актер выздоровел и чувствует себя хорошо.