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Жена Ким Чен Ына появилась на публике впервые за год

Анна Берестовая
05:29 17.02.2021
Ранее СМИ сообщали о появлении жены вождя в январе прошлого года.
Жена Ким Чен Ына появилась на публике впервые за год
© Фото: Pyeongyang Press Corps Pyeongyang Press CorpsPool via Globallookpress
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Ли Соль Чжу, супруга главы КНДР Ким Чен Ына, более года не появлявшаяся на публике, вышла в свет в компании мужа. Государственный лидер с женой посетили концерт в честь Дня путеводной звезды. Таким образом в стране обозначают праздник в честь дня рождения ныне покойного вождя Ким Чен Ира.

Об этом сообщило ЦТАК. Мероприятие состоялось в художественном театре «Мансудэ» и его гостями также стали члены ЦК партии и высшее руководство. В СМИ указали, что появление главы КНДР с первой леди было встречено с почестями и всеобщим криком «Ура!».

Ранее Ли Соль Чжу присутствовала в публичном месте 25 января 2020 года. В тот раз она тоже находилась вместе с супругом на мероприятии, а именно представлении музыкального театра по случаю Лунного Нового года.  Ее длительное отсутствие вызвало тревожные предположения о возможной серьезной болезни или смерти. Ранее схожие слухи в прессе появлялись и о самом Ким Чен Ыне.

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