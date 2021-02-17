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Дворкович рассказал, из каких стран в РФ возвращаются «утекшие мозги»

Валентина Пескова
04:06 17.02.2021
Председатель фонда «Сколково» отметил, что сейчас в Россию приезжают работать обратно гораздо больше специалистов, чем уезжает из нее.
Дворкович рассказал, из каких стран в РФ возвращаются «утекшие мозги»
© Фото: Григорий Сысоев РИА Новости
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Уехавшие ранее из России специалисты постепенно возвращаются на Родину. Как рассказал председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, в основном россияне возвращаются из Европы и США.  

По словам руководителя, привлекать зарубежных или бывших российских специалистов на российский рынок очень помогает университет Сколтех, где 40% профессоров - это преподаватели из-за рубежа, а остальные 60% - вернувшиеся в Россию из-за границы российские специалисты. При этом 20% студентов в вузе - иностранные.

«Это отличный канал для возвращения коллег в Россию. Могу сказать, что к нам приехало больше, чем уехало - это абсолютно точно. То же самое мы стараемся делать и на региональных площадках», - цитирует Дворковича РИА Новости.

Председатель фонда рассказал, что «Сколково» не ограничивает участие зарубежных компаний и инвесторов в проектах, а также уделяет большое внимание сотрудничеству с зарубежными партнерами и поддержке экспорта. Для этого была запущена программа soft landing («мягкое приземление»), в которой приняли участие уже десятки иностранных компаний и стали российскими резидентами, адаптируя зарубежные стартапы к российскому рынку.

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