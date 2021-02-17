В аэропортах Москвы отменяют и задерживают рейсы из-за непогоды

Отмены и задержки рейсов начались в московских аэропортах. Причиной произошедшего мог стать надвигающийся циклон. В связи с сильным снегопадом накануне вечером в столице уже случился транспортный коллапс с пробками в 10 баллов. Не первый за последнее время.

Сейчас в условном антирейтинге воздушных гаваней лидирует Домодедово. Там отменили три и задержали 17 рейсов. Во Внуково и Шереметьево все относительно спокойно - задержано пока по одному рейсу, отменено 4 и 3 вылета соответственно.

Ранее в Департаменте транспорта Москвы обратились к таксистам с просьбой не увеличивать цены на услуги из-за холодов и снега в городе. По имеющимся данным, тарифы на часть поездок в связи с непогодой выросли почти в три раза.