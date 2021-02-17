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Городские джунгли: в Москве могут ограничить плотность застройки

Анна Берестовая
04:43 17.02.2021
В настоящее время проект, инициированный Минстроем РФ, находится на стадии разработки.
Городские джунгли: в Москве могут ограничить плотность застройки
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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На территории столицы хотят ввести ограничения по плотности застройки. Данный пункт указан в стратегии развития строительной отрасли до 2035 года. В качестве одного из механизмов предлагают ограничить число этажей новых зданий.

Помимо этого, в план входит развитие сетей дорожного транспорта, а также создание современных мест для трудоустройства в Московской области. В настоящее время проект, инициированный Минстроем РФ, находится на стадии разработки.

Как рассказала «Известиям» председатель экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова, требования к плотности застройки и высотности домов будут разниться в зависимости от района.

В целом, по сообщению управляющего партнера «ВекторСтройФинанс» Андрея Колочинского, комфортное существование предполагает наличие не более 450 человек на гектар. На данный момент в определенных районах Москвы норма плотности превышена практически в два раза.

Ранее в правительство РФ было внесено предложение развивать новый вид жилья, а именно хаусботы, или самоходные дома на воде. Необычные постройки могут в будущем создавать целые поселки на территории страны.

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