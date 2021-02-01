Медведев оценил вероятность отключения России от глобальной сети

Отключение России от глобальной сети может произойти, но у властей есть определенный план действий на этот случай. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Политик отметил, что ключевыми правами на управление Интернетом обладают США. Так, потенциально угроза отключения возможна. Он также упомянул и об уже озвученных ранее угрозах отключения России от системы международных расчетов SWIFT.

«‎Мы даже были вынуждены создать свою систему по передаче информации, если вдруг это случится, чтобы можно было электронными сообщениями обмениваться. То же самое потенциально может произойти и с интернетом - тогда у нас не будет доступа к основным узлам этой сети», — добавил Медведев в интервью российским СМИ.

Зампредседателя Совбеза напомнил, что в условиях таких рисков был принят закон о российском сегменте интернета, чтобы он мог управляться автономно. Если потребуется, то закон может вступить в силу.

Ранее Медведев выступил с предложением обновить разработанную в России концепцию безопасного функционирования интернета и обсудить ее на международных площадках.