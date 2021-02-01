В России вступил в силу закон о борьбе с фейками в соцсетях

В России с сегодняшнего дня начал действовать закон о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в социальных сетях.

Жесткой и тщательной проверке будут подвергаться страницы, которые многие пользователи посещают практически ежедневно. Контроль за контентом, то есть содержимым этих страниц, теперь должны вести сами владельцы соцсетей. Речь в законе идет о популярных ресурсах, которые ежедневно посещает больше полумиллиона человек.

Владельцам данных социальных платформ придется самим выявлять и блокировать ложную или запрещенную информацию. К таковой, например, относятся любые материалы, связанные с расизмом, суицидом, экстремизмом или наркотиками. Не допускаются публикации, в которых содержатся оскорбительные или ложные сообщения об отдельных людях и организациях.

За отказ удалить такую информацию предусмотрены штрафы - от 100 тысяч рублей для обычных граждан и до восьми миллионов для юридических лиц.