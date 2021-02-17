Косметолог назвала основные правила ухода за кожей зимой

При наступлении холодов забота о коже становится одной из важных «миссий» по поддержанию здоровья и красоты. Чтобы защититься от мороза, следует тонизировать лицо и использовать жирные крема. Такой совет дала врач-косметолог Александра Гонт.

Она объяснила, что жировая прослойка такого питательного средства помогает поддерживать термозащиту и хороша для длительных прогулок на улице. Помимо этого медик напомнила, что даже зимой нужно защищаться от солнечных лучей кремами с SPF.

«Когда после долгого отсутствия солнца оно резко появляется и люди с удовольствием подставляют лица, это может быть причиной образования пигментных пятен», - подметила Гонт в беседе с «360».

Косметолог также обратила внимание на проблемы с кожей, возникающие из-за ношения маски. Чтобы их избежать эксперт рекомендовала хорошо защищать и увлажнять лицо.

Ранее дерматолог отметила, что в морозы не стоит умываться незадолго до выхода из дома. При наличии каких-либо кожных заболеваний врач посоветовала использовать лечебные средства с утра.