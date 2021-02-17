Производители предупредили о возможном повышении цен на яйца и курицу

Производители довели до сведения владельцев торговых сетей, что из-за птичьего гриппа на рынке сокращается предложение куриного мяса и яиц. Поэтому будет экономически обоснованным повысить цены на яйца и курицу в среднем на 10% от отпускной стоимости товаров.

Как пишут «Известия» со ссылкой на информированный источник на рынке, розничные компании согласны изменить условия договоров. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) подтвердил, что объемы птицеводческой продукции на рынке действительно сокращаются из-за сезонного фактора и распространения птичьего гриппа.

Вспышки вируса, по словам Сергея Белякова, зафиксировали сначала на юге России - в Ставропольском и Краснодарском краях, и Ростовской области. После болезнь появилась и в других регионах.

«Производители ссылаются на рост стоимости кормовой базы, а также на существенное сокращение поголовья. Все это увеличивает внутренние издержки и вынуждает производителей заявлять о повышении закупочной стоимости», - пояснил эксперт.

Однако, несмотря на то, что экономическое обоснование для повышения цены вроде бы звучит исчерпывающе, торговые сети, отметил Беляков, пока не принимали решения о столь высоком повышении цен на 10%. Оперативные совещания по данному вопросу в Минпромторге совместно с представителями Минсельхоза проходят дважды в неделю.

В прошлом году оба ведомства и представители бизнеса уже подписали добровольное соглашение о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, которое действует до 1 апреля. Поэтому власти РФ попросили торговые сети не повышать закупочные цены на другие товары, пока действует соглашение.