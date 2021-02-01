В Израиле вновь продлили локдаун из-за пандемии COVID-19

Власти Израиля вновь продлили локдаун. Введеные из-за коронавируса ограничения будут действовать, как минимум, ближайшие пять дней.

Международный аэропорт имени Бен Гуриона и наземные пограничные пункты останутся закрытыми до конца недели. Также отменены занятия в школах и детских садах. Временно не работают торговые и развлекательные центры, спортивные клубы, музеи, рынки и салоны красоты. В настоящее время открытыми остаются лишь продуктовые магазины и аптеки.

Гражданам запрещается без уважительной причины отдаляться от своего дома более, чем на один километр. Несмотря на жесткие ограничения по COVID-19, накануне в Иерусалиме прошли масштабные похороны 99-летнего раввина - одного из лидеров хасидов. На церемонию прощания пришли более 10 тысяч человек. Власти пытались договориться с представителями общины о том, чтобы уменьшить количество участников, но безуспешно. Сейчас врачи прогнозируют новую вспышку распространения коронавируса.