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Лава, столбы пепла и громовой гул: на Сицилии вновь проснулся вулкан Этна

Алена Миронова
07:44 01.02.2021
Эксперты отмечают, что он пока не представляет опасности для населения острова.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Globallookpress
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На острове Сицилия один из самых высоких в мире вулканов Этна вновь выбросил фонтаны раскаленной лавы.

На кадрах видно, как в небо поднялся огромный столб пепла. Сам процесс сопровождается громовым гулом и подземными толчками. Это уже второе мощное извержение с тех пор, как вулкан вновь проснулся около двух недель назад.

Однако эксперты считают, что самый высокий из действующих вулканов Европы пока не представляет опасности для населения острова, но на всякий случай все же просят местных жителей быть внимательнее и осторожнее.

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