Глава Госдепа озвучил намерения США относительно России

Соединенные Штаты намереваются искать новые способы продвигать стабильность в отношениях с Россией, вопреки всем разногласиям. Такое заявление сделал глава Госдепа Энтони Блинкен.

Он указал, что США имеют ряд претензий к Российской Федерации, которые та отрицает. Несмотря на это, по словам Блинкена, два государства сумели крайне быстро продолжить договор по сокращению вооружений СНВ-3 на пять лет.

«И мы будем искать другие способы продвигать стратегическую стабильность с Россией», - цитирует политика NPR.

Ранее американский госсекретарь обратился к турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу с призывом отказаться от российских систем ПВО С-400. Это было сделано в рамках проведенного телефонного разговора.