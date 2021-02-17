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Глава Госдепа озвучил намерения США относительно России

Анна Берестовая
02:55 17.02.2021
Госсекретарь напомнил о претензиях страны в отношении РФ.
Глава Госдепа озвучил намерения США относительно России
© Фото: Graeme Jennings - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress
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Соединенные Штаты намереваются искать новые способы продвигать стабильность в отношениях с Россией, вопреки всем разногласиям. Такое заявление сделал глава Госдепа Энтони Блинкен.

Он указал, что США имеют ряд претензий к Российской Федерации, которые та отрицает. Несмотря на это, по словам Блинкена, два государства сумели крайне быстро продолжить договор по сокращению вооружений СНВ-3 на пять лет.

«И мы будем искать другие способы продвигать стратегическую стабильность с Россией», - цитирует политика NPR.

Ранее американский госсекретарь обратился к турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу с призывом отказаться от российских систем ПВО С-400. Это было сделано в рамках проведенного телефонного разговора.

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