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Четыре человека погибли в аварии с грузовиком и автобусом под Иркутском

Анна Берестовая
02:37 17.02.2021
Информация о пострадавших в инциденте пока выясняется.
© Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ
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Сегодня, 17 февраля, на трассе А331 «Вилюй» в Иркутской области между городами Братск и Тулун произошло смертельное ДТП. В результате происшествия погибли четыре человека. Такую информацию сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

Как указали в ведомстве, на дороге примерно в 4.00 по местному времени столкнулись друг с другом рейсовый автобус, автомобиль и грузовик. Жертвами инцидента стали водитель автобуса и три человека, находившихся на момент аварии в салоне машины.

В настоящее время 25 пассажиров автобуса были направлены на попутном транспорте в Братск. Данные о пострадавших в дорожно-транспортном происшествии уточняются.

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