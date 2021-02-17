Четыре человека погибли в аварии с грузовиком и автобусом под Иркутском

Сегодня, 17 февраля, на трассе А331 «Вилюй» в Иркутской области между городами Братск и Тулун произошло смертельное ДТП. В результате происшествия погибли четыре человека. Такую информацию сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

Как указали в ведомстве, на дороге примерно в 4.00 по местному времени столкнулись друг с другом рейсовый автобус, автомобиль и грузовик. Жертвами инцидента стали водитель автобуса и три человека, находившихся на момент аварии в салоне машины.

В настоящее время 25 пассажиров автобуса были направлены на попутном транспорте в Братск. Данные о пострадавших в дорожно-транспортном происшествии уточняются.