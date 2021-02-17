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Тихановская попала в список ста молодых лидеров по версии Time

Анна Берестовая
23:37 17.02.2021
В списке присутствует шесть категорий, включая раздел собственно «лидеров».
Тихановская попала в список ста молодых лидеров по версии Time
© Фото: Bernd von Jutrczenka dpa Globallookpress
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Экс-кандидат на должность президента Белоруссии Светлана Тихановская стала одной из сотни молодых лидеров в глобальном списке журнала Time. Американское издание составило топ TIME100 Next, продолжающий известный рейтинг TIME100, включив туда личностей, деятельность которых будет «формировать будущее».

В списке присутствует шесть категорий, в которых Тихановская отмечена в разделе собственно «лидеров». Помимо нее в ней оказались ряд предпринимателей и политиков, среди которых фигурирует советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и премьер-министр Финляндии Санна Марин.

Ранее сообщалось, что Светлана Тихановская пока не собирается возвращаться обратно в Белоруссию из Прибалтики. До этого лидер белорусской оппозиции отправилась в Эстонию, чтобы принять участие в неофициальном заседании Совбеза ООН.

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