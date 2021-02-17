ЦПВС: террористы совершили 32 обстрела в Идлибской зоне деэскалации

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник заявил, что за последние сутки террористы совершили 32 обстрела в Идлибской зоне деэскалации.

«В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 32 обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (в том числе по данным сирийской стороны - 29 обстрелов), из них в провинции Идлиб - 15 обстрелов, в провинции Латакия - 10 обстрелов, в провинции Алеппо - 3 обстрела, в провинции Хама – 4 обстрела», - сказал военачальник.

Также, по его словам, за прошедшие 24 часа обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, зафиксировано не было.

«За прошедшие сутки осуществлено сопровождение 260 автомобилей и 362 человек», - добавил Сытник.

Сытник подчеркнул, что подразделениями российской военной полиции продолжено сопровождение гражданского автотранспорта на участке трассы М4 между населенными пунктами Айн-Исса провинции Ракка и Телль-Тамер провинции Хасеке.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.