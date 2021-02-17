Кадыров передал устное послание от Путина наследному принцу Абу-Даби

Глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заедом Аль Нахайаном передал послание от президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил на своей странице ВКонтакте.

«Я передал устное послание Президента РФ Владимира Путина. Глава государства с удовлетворением отметил продуктивный и многоплановый характер российско-эмиратских отношений», - написал Кадыров.

Кадыров также отметил, что Путин выразил признательность за инициативу направить жителям северокавказских субъектов РФ средства индивидуальной защиты в период пандемии.

«В ходе встречи мы обсудили важные вопросы, связанные с сотрудничеством между ОАЭ и субъектом России – Чеченской Республикой», - сообщил Кадыров.

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. В ходе разговора стороны обсудили реализацию договоренностей в формате ОПЕК+. Также собеседники подняли вопросы развития российско-саудовских отношений в контексте 95-летия с момента их установления. Страны намерены продолжать наращивать взаимодействие в торгово-экономической и инвестиционной сферах.