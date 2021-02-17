В стране и мире Дептранс рекомендовал москвичам в четверг отказаться от поездок на личном транспорте Кира Карон В столице 18-го февраля ожидается снегопад. © Фото: Dmitry Golubovich Global Look Press Читайте нас на: Столичный департамент транспорт рекомендует на завтра отложить москвичам поездки на личном транспорте и воспользоваться городским. «Завтра в Москве снова ожидается снегопад. Коммунальная техника продолжит убирать снег с проезжей части и тротуаров», - говорится в сообщении в Telegram-канале. Также дептранс попросил с понимаем отнестись к работе городских служб. Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о паводках в России после сильных снегопадов. Предварительные расчеты показывают, что март подтвердит статус зимнего месяца. И более того, передаст холодную эстафету началу апреля. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика