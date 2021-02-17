Дептранс рекомендовал москвичам в четверг отказаться от поездок на личном транспорте
В столице 18-го февраля ожидается снегопад.
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Столичный департамент транспорт рекомендует на завтра отложить москвичам поездки на личном транспорте и воспользоваться городским.
«Завтра в Москве снова ожидается снегопад. Коммунальная техника продолжит убирать снег с проезжей части и тротуаров», - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Также дептранс попросил с понимаем отнестись к работе городских служб.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о паводках в России после сильных снегопадов. Предварительные расчеты показывают, что март подтвердит статус зимнего месяца. И более того, передаст холодную эстафету началу апреля.