В стране и мире В Черногорию доставили первую партию российской вакцины «Спутник V» Кира Карон В среду Минздрав Черногории принял решение закрыть кафе и рестораны в столице страны. © Фото: Ashraf Amra Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Первую партию российской вакцины «Спутник V» доставила в Черногорию премьер-министр Сербии Ана Брнабич. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телевизионный канал Черногории. Глава правительства Черногории Здравко Кривокапич и члены его кабинета лично встретил Брнабич на взлетном поле аэропорта. Ранее разработчики российской вакцины от коронавируса «Спутник V», созданной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ, предложили ускорить массовые поставки препарата в ЕС. Также было отмечено, что масштабные поставки «Спутника V» в Европу начнутся после одобрения препарата агентством и завершения в июне 2021 года массовой вакцинации жителей России. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика