Михалков предложил лишать гражданства за призывы к антироссийским санкциям

Режиссер Никита Михалков предложил лишать гражданства людей, которые призывают другие страны вводить санкции против России. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Я совершенно убежден, что можно вводить, возвращать статью о лишении гражданства», - считает режиссер.

Михалков отметил, что применение наказания должно строго регламентироваться - во избежание злоупотребления. При этом акт лишения гражданства не должен быть проявлением личной неприязни - в ситуации, «если человека выслали из страны, когда он обругал начальника».