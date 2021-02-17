Генсек НАТО выступил с предложением обновить стратегическую концепцию

Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что стратегической концепции НАТО от 2010 года требуется обновление.

Он отметил, что концепция не учитывает усиление Китая и ухудшение отношений с Россией. Заняться детальной проработкой изменений Столтенберг предложил на следующей встрече лидеров стран-членов блока, передает РИА Новости.

«Я считаю, что время настало, у нас есть концепция 2010 года, она обеспечивает наши потребности, но обстановка изменилась», - заявил он.

Ранее на закрытой встрече глав оборонных ведомств НАТО, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг торжественно объявил о новой стратегии. Среди прочего были объявлены и главные противники НАТО - всего более десяти источников опасности. И Россия находится на первом месте. Менее опасным считается Китай. И только потом - терроризм и опасность новой мировой пандемии.