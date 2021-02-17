В стране и мире В МЧС показали кадры тушения масштабного пожара на рынке в Самаре Алексей Курильченко Пожар локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров. © Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: В Самаре сотрудники МЧС ведут работы по тушению пожара в торговом павильоне на рынке. Площадь возгорания составляет 1500 квадратных метров. Тушение пожара осложняет планировка здания и удаленность источников противопожарного водоснабжения. Несмотря на это, сотрудникам МЧС удалось не допустить распространения огня на соседнее здание. Сообщение о пожаре было получено в 18:39 по московскому времени. Возгорание тушат 46 человек и 15 единиц техники. О пострадавших не сообщается. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика