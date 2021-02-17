В МЧС показали кадры тушения масштабного пожара на рынке в Самаре
Пожар локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
В Самаре сотрудники МЧС ведут работы по тушению пожара в торговом павильоне на рынке. Площадь возгорания составляет 1500 квадратных метров.
Тушение пожара осложняет планировка здания и удаленность источников противопожарного водоснабжения. Несмотря на это, сотрудникам МЧС удалось не допустить распространения огня на соседнее здание.
Сообщение о пожаре было получено в 18:39 по московскому времени. Возгорание тушат 46 человек и 15 единиц техники. О пострадавших не сообщается.