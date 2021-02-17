Разработчики вакцины «Спутник V» выступили с предложением ускорить поставки в ЕС

Разработчики российской вакцины от коронавируса «Спутник V», созданной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ, предложили ускорить массовые поставки препарата в ЕС. Об этом разработчики сообщили в социальной сети.

«Этот срок может быть сокращен путем привлечения производственных объектов ЕС, которые ожидают одобрения (вакцины со стороны) EMA», - написали разработчики в Twitter.

Также было отмечено, что масштабные поставки «Спутника V» в Европу начнутся после одобрения препарата агентством и завершения в июне 2021 года массовой вакцинации жителей России.

Ранее российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» доставили в сектор Газа. Препарат предназначен для врачей. Местные власти дали разрешение на применение препарата в особом порядке, без дополнительных клинических исследований на палестинской территории.