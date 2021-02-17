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Тысячи жителей Сахалина остались без электричества из-за снежного циклона

Анна Берестовая
02:10 17.02.2021
Полностью обесточены 13 населенных пунктов.
Тысячи жителей Сахалина остались без электричества из-за снежного циклона
© Фото: pixabay.com
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Из-за сильной непогоды на территории Сахалина остались без электроэнергии 13 населенных пунктов и были частично обесточены еще девять. Об этом сообщили в правительстве региона.

По информации властей, без света остались в сумме 7 637 жителей области. Однако не обошлось и без положительных изменений: 17 февраля утром по местному времени были разблокированы для перемещения транспорта две дороги на западном побережье Сахалина. Об этом пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что наступление нового снежного циклона отрезало область от мира, парализовав все пути перемещения. В регионе был объявлен режим лавинной опасности в связи с продолжающимся буйством стихии.

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