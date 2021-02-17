Елена Малышева повредила ногу
Своей проблемой она поделилась с подписчиками.
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Доктор медицинских наук Елена Малышева сообщила, что повредила ногу.
Как рассказала Малышева в своем Instagram, у нее произошел надрыв крестообразной связки.
«Буду лежать», - сказала ведущая.
Ранее Малышева объяснила высокую смертность мужчин от коронавируса. По словам врача, у мужчин имеется больше факторов, способствующих образованию тромбов, которые являются главным механизмом развития COVID-19.