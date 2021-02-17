В стране и мире Елена Малышева повредила ногу Кира Карон Своей проблемой она поделилась с подписчиками. © Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press Читайте нас на: Доктор медицинских наук Елена Малышева сообщила, что повредила ногу. Как рассказала Малышева в своем Instagram, у нее произошел надрыв крестообразной связки. «Буду лежать», - сказала ведущая. Ранее Малышева объяснила высокую смертность мужчин от коронавируса. По словам врача, у мужчин имеется больше факторов, способствующих образованию тромбов, которые являются главным механизмом развития COVID-19. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика