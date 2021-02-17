В стране и мире В Крыму арестованы подозреваемые по делу «Хизб ут-Тахрир»* Алексей Курильченко Суд Симферополя арестовал пятерых задержанных, шестой будет передан в суд Севастополя. © Фото: ФСБ РФ РИА Новости Читайте нас на: Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал пятерых из шести задержанных по делу террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*. Информация опубликована на сайте суда. «Все указанные лица подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.5 УК РФ, – участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической», - говорится в сообщении. За участие в деятельности запрещенной организации подозреваемым грозит пожизненный срок тюремного заключения. Отмечается, что шестой подозреваемый был задержан на территории Севастополя - меру пресечения изберет другой суд. *«Хизб ут-Тахрир» - террористическая организация, запрещена в РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика