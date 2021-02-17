В Крыму арестованы подозреваемые по делу «Хизб ут-Тахрир»*
Суд Симферополя арестовал пятерых задержанных, шестой будет передан в суд Севастополя.
© Фото: ФСБ РФ РИА Новости
Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал пятерых из шести задержанных по делу террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*. Информация опубликована на сайте суда.
«Все указанные лица подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.5 УК РФ, – участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической», - говорится в сообщении.
За участие в деятельности запрещенной организации подозреваемым грозит пожизненный срок тюремного заключения. Отмечается, что шестой подозреваемый был задержан на территории Севастополя - меру пресечения изберет другой суд.
*«Хизб ут-Тахрир» - террористическая организация, запрещена в РФ.