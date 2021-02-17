СМИ: в штаб-квартире сети магазинов Lidl в Германии произошел взрыв
По информации Spiegel, пострадали три человека.
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В почтовом отделении штаб-квартиры розничной сети Lidl в немецком городе Баден-Вюртемберг произошел взрыв, пострадали три человека. Об этом сообщает агентство Spiegel.
Территория вокруг здания была оцеплена, задействован спасательный вертолет. Сотрудники штаб-квартиры были эвакуированы.
По данным агентства, взрывное устройство находилось в одной из посылок.