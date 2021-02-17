В стране и мире СМИ: в штаб-квартире сети магазинов Lidl в Германии произошел взрыв Алексей Курильченко По информации Spiegel, пострадали три человека. © Фото: @TapasNiyama Twitter Читайте нас на: В почтовом отделении штаб-квартиры розничной сети Lidl в немецком городе Баден-Вюртемберг произошел взрыв, пострадали три человека. Об этом сообщает агентство Spiegel. Территория вокруг здания была оцеплена, задействован спасательный вертолет. Сотрудники штаб-квартиры были эвакуированы. По данным агентства, взрывное устройство находилось в одной из посылок. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика