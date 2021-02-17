В стране и мире В сектор Газа доставили первую партию российской вакцины «Спутник V» Кира Карон Местные власти дали разрешение на применение препарата в особом порядке. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ashraf Amra Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» доставили в сектор Газа. Об этом сообщает Washington Post. Препарат предназначен для врачей. Местные власти дали разрешение на применение препарата в особом порядке, без дополнительных клинических исследований на палестинской территории. Ранее российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ, зарегистрировал Минздрав Габона. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры. По данным РФПИ, Габон стал 29-й страной в мире и четвертой на африканском континенте, который одобрил этот препарат. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика