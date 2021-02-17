В Самаре на рынке полыхает торговый павильон на 1,5 тысячи «квадратов»

В Самаре на Магистральной улице горит торговый павильон, площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

«По предварительной информации, площадь пожара составляет 1500 квадратных метров. Происходит горение в торговом павильоне», - говорится в сообщении.

Информация о возгорании была получена в 18:39 по московскому времени. Возгорание тушат 46 человек и 15 единиц техники. О пострадавших не сообщается.