Россияне смогут видеть свои покупки в личном кабинете ФНС

Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров рассказал, что ФНС планирует объединить сервис «Личный кабинет налогоплательщика» с данными онлайн-касс. Теперь граждане смогут увидеть все свои покупки, которые были оплачены с помощью банковских карт.

«Планируется объединить личный кабинет с данными онлайн-касс, что позволит пользователям видеть информацию о своих покупках в налоговых кабинетах и заявлять о вычетах буквально нажатием одной кнопки», - цитирует РИА Новости Егорова.

Егоров также отметил, что в России с марта текущего года будет запущена технология по упрощенному получению имущественных и инвестиционных вычетов. Это сократит сроки возврата денег до 1,5 месяцев.

«Новая технология тестируется и для вычетов на лекарства», - заключил глава ведомства.

Ранее в России начал действовать налог на доходы от вкладов физических лиц на сумму больше 1 миллиона рублей.

Налогом будут облагаться не все проценты по банковским вкладам, а только та часть, которая превышает доход в размере ключевой ставки ЦБ РФ с 1 миллиона рублей.