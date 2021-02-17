«Десять натовских мудрецов»: какое место в новой стратегии Альянса отвели России

На закрытой встрече глав оборонных ведомств НАТО, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг торжественно объявил о новой стратегии. Среди прочего были объявлены и главные противники НАТО - всего более десяти источников опасности. И Россия находится на первом месте. Менее опасным считается Китай. И только потом - терроризм и опасность новой мировой пандемии. Выбор приоритетов не кажется таким уж странным, если учесть, кто принимает участие во встрече - новый президент США Джозеф Байден.

Последние четыре года НАТО пыталось выбраться из зоны турбулентности. Приходилось краснеть и от слов французского президента Макрона «о смерти мозга НАТО» и от регулярных взбучек, которые странам альянса устраивал Дональд Трамп. Но теперь в Вашингтоне новые первые лица и даже не попав на закрытую встречу, нетрудно догадаться, что скажет Байден.

«Мы восстановим наши альянсы и снова будем общаться с миром - не для того, чтобы реагировать на вчерашние вызовы, а на вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня. Я буду руководить не примером нашей силы, а силой нашего примера», - торжественно заявил американский лидер.

Реанимировать североатлантический альянс призваны «десять мудрецов» - так Столтенберг назвал группу экспертов, которые должны разработать независимые рекомендации - как сделать так, чтобы с НАТО снова считались. Среди «мудрецов» есть бывший замгоссекретаря США по делам Евразии Уэсс Митчелл, который всю свою карьеру называл Россию, Китай и Иран главными врагами Америки.

«Россия на постоянной основе занимается военными операциями по устрашению в непосредственной близости от НАТО, а также наращивает свои возможности, чтобы угрожать воздушному пространству и навигации в атлантическом пространстве», - считает Митчелл.

Альянс уже приступил к распределению сил - первая группировка беспилотников уже расположена на авиабазе в Сицилии. Их задача, согласно новой стратегии НАТО - наблюдение за границами России.

«Американские солдаты и генералы прекрасно понимают, что воевать с Россией - значит нарываться на смерть. Чем больше оттуда (из США - прим. ред.) звучит бравурных слов о российской угрозе - тем более трусливы те планы, которые сочиняют американцы», - отметил военный обозреватель, член общественного Совета при Министерстве обороны РФ Виктор Баранец.

Своими рекомендациями НАТО словно возвращают мир в эпоху Холодной войны. Альянс наращивает финансирование и увеличивает число учений у границ РФ. При этом представители объединения даже не пытаются договориться с Россией по отдельности - принципы, которых должны придерживаться все страны-участницы уже разработаны и пересмотру не подлежат.