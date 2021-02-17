Из-за повышения цен на услуги такси ФАС получила несколько обращений

Начальник управления регулирования связи и информационных технологий ведомства Елена Заева рассказала, что Федеральная антимонопольная служба получила несколько обращений по вопросу повышения цен на услуги такси. Об этом сообщает РИА Новости.

Они будут рассмотрены в установленном порядке.

Ранее Департамент транспорта Москвы призвал агрегаторов такси не завышать стоимость поездок из-за непогоды. По данным департамента, с приходом снегопада некоторые таксисты увеличили цену почти в три раза. В связи с этим большая часть клиентов была вынуждена отказаться от поездок.