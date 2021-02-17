Из-за повышения цен на услуги такси ФАС получила несколько обращений
На фоне непогоды в Москве некоторые агрегаторы подняли стоимость в 2-3 раза.
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Начальник управления регулирования связи и информационных технологий ведомства Елена Заева рассказала, что Федеральная антимонопольная служба получила несколько обращений по вопросу повышения цен на услуги такси. Об этом сообщает РИА Новости.
Они будут рассмотрены в установленном порядке.
Ранее Департамент транспорта Москвы призвал агрегаторов такси не завышать стоимость поездок из-за непогоды. По данным департамента, с приходом снегопада некоторые таксисты увеличили цену почти в три раза. В связи с этим большая часть клиентов была вынуждена отказаться от поездок.