Выявлена связь между COVID-19 и болями в суставах

Ученые из Северо-Западного университета вместе с медиками из сети клиник Northwestern Medicine провели ретроспективное исследование, в ходе которого выяснили, что у многих пациентов, которые переболели COVID-19 появляются боли в суставах и мышцах. Полученные результаты были опубликованы в Skeletal Radiology.

Исследования проводили с мая 2020 года по декабрь 2020 года. Участие принимали пациенты, которые поступали в Северо-Западную мемориальную больницу в Чикаго. Ученые при помощи КТ, МРТ, УЗИ установили, что постковидные скелетно-мышечные симптомы часто связаны именно с аутоиммунной реакцией организма.

«Радиологические методы позволяют увидеть различные образования: отеки и воспалительные изменения тканей — наличие жидкости и опухолей; гематомы — скопления крови; омертвевшие ткани, свидетельствующие о начале гангрены», — отмечают авторы исследования.

В ходе исследований было установлено, что после заражения COVID-19 серьезные осложнения, в число которых входит ревматоидный артрит, аутоиммунный миозит или воспаление фаланг пальцев ног, получившее название «ковид-пальцы», являются результатом «атаки организма».

Ранее ученые выявили, что антитела к коронавирусу сохраняются минимум девять месяцев. У 96% из 370 участников, которые работали в учреждениях здравоохранения и находились в близком контакте с инфекцией, после заболевания наличие антител наблюдалось на протяжении девяти месяцев. Клеточный иммунитет выработался у 2/3. Среди 340 человек с антителами рецидив вируса наблюдался менее чем у 1%.