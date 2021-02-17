Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

США планируют дополнительно выделить миллионы долларов на украинское здравоохранение

Алексей Курильченко
19:23 17.02.2021
На эти цели может быть выделено 8,5 миллионов долларов.
США планируют дополнительно выделить миллионы долларов на украинское здравоохранение
© Фото: @moz.ukr Facebook
Читайте нас на:

США могут выделить дополнительные средства на финансирование реформирования системы здравоохранения Украины. Планируется выделить 8,5 миллионов долларов - общая сумма выделенных средств увеличится до 37,3 миллионов долларов. Об этом сообщает RT со ссылкой на документ Агентства США по международному развитию (USAID).

«Настоящим запрашивается одобрение на изменение контрактных условий для увеличения ориентировочной стоимости контракта... под названием «Деятельность по поддержке реформирования системы здравоохранения», исполнителем которого является ТОО Deloitte Consulting», - говорится в сообщении.

Отмечается, что пандемия коронавируса серьезно ударила по украинской медицине, в частности по тем сферам, где проводятся крупные реформы. Также в контракте поднимаются на обсуждение вопросы финансирования системы охраны здоровья и особенностей организации оказания услуг.

Согласно документу, дополнительные средства позволят Украине лучше реагировать на COVID-19 и другие серьезные угрозы общественному здоровью. Также инициатива «укрепит сотрудничество и партнерство» USAID с Киевом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.