США планируют дополнительно выделить миллионы долларов на украинское здравоохранение

США могут выделить дополнительные средства на финансирование реформирования системы здравоохранения Украины. Планируется выделить 8,5 миллионов долларов - общая сумма выделенных средств увеличится до 37,3 миллионов долларов. Об этом сообщает RT со ссылкой на документ Агентства США по международному развитию (USAID).

«Настоящим запрашивается одобрение на изменение контрактных условий для увеличения ориентировочной стоимости контракта... под названием «Деятельность по поддержке реформирования системы здравоохранения», исполнителем которого является ТОО Deloitte Consulting», - говорится в сообщении.

Отмечается, что пандемия коронавируса серьезно ударила по украинской медицине, в частности по тем сферам, где проводятся крупные реформы. Также в контракте поднимаются на обсуждение вопросы финансирования системы охраны здоровья и особенностей организации оказания услуг.

Согласно документу, дополнительные средства позволят Украине лучше реагировать на COVID-19 и другие серьезные угрозы общественному здоровью. Также инициатива «укрепит сотрудничество и партнерство» USAID с Киевом.