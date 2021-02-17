Буран, лавины и смертельные аварии: как Россия переживает пришествие снежного циклона

На Сахалине уже вторые сутки бушует снежный циклон, превративший остров в арктическую пустыню. Для того чтобы элементарно попасть домой, местные жители роют тоннели в огромных сугробах высотой с человеческий рост. В регионе закрыты школы и детские сады. На дорогах нулевая видимость.

Дороги на острове накрывают лавины - одна из них снесла машину скорой помощи, водитель и фельдшер успели выбраться. Спасателям на спецтехнике приходится пробираться через пятиметровые сугробы.

В Иркутской области метель и гололед стали причиной смертельной аварии с рейсовым автобусом. Пятеро погибших, много раненых.

В Хабаровском крае мощные порывы ветра срывают крыши домов и оставляют без света целые районы. Во многих районах Хабаровска наблюдается сложная дорожная обстановка - автомобили застревают в снегу и не могут выбраться без помощи спецтехники. На трассе Хабаровск - Владивосток застряли сотни фур из-за метели и аномального снежного наката.

На Камчатке для спуска лавин привлечены пехотинцы Тихоокеанского флота, которые дали несколько минометных залпов по склонам Вилючинского вулкана, чтобы принудительно спустить снег с горных вершин.

Аномальные снегопады наблюдаются и в южных регионах России. В Сочи - ураганный ветер, метель и сугробы. Снежный настил накрыл тропические растения и шапки цветов, возможно, они не переживут напор стихии. Закрыты горнолыжные трассы. По всему Краснодарскому краю было объявлено штормовое предупреждение.

По словам метеорологов, март также подтвердит статус зимнего месяца. Потепления стоит ожидать не раньше апреля, но весна принесет с собой проблемы - таяние аномальных сугробов создаст в регионах России сложную паводковую ситуацию.