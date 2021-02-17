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Летчик-космонавт Корниенко объяснил сложности ручной стыковки к МКС

Алексей Курильченко
18:28 17.02.2021
Космонавту Сергею Рыжикову удалось пристыковать отклонившийся от оси модуль.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Роскосмос
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Летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко рассказал о сложностях, с которыми сталкивается экипаж космических модулей во время ручной стыковки. По словам Корниенко, несмотря на ряд трудностей, у такого способа стыковки имеется ряд преимуществ.

«Конечно, экипаж напряжен как струна - на тебе большая ответственность, нужно совместить все достаточно жесткие параметры. При этом скорость сближения нужно определить на глаз. Бывает так, что экипаж лучше справляется, чем автомат, тратя меньше топлива и времени», - отметил космонавт в комментарии «Звезде».

Во время стыковки модуля «Прогресс МС-16» к МКС произошло отклонение при сбое автоматики. Ручное управление взял на себя командир станции Сергей Рыжиков. По словам Корниенко, подобные ситуации на МКС случались всего девять раз. Однако экипаж вел себя уверенно - подобный сценарий был неоднократно отработан на тренажере. За совершение ручной стыковки Рыжикову официально полагается премия.

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