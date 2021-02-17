В стране и мире Путин провел телефонный разговор с Пашиняном Кира Карон Затронуты некоторые актуальные вопросы российско-армянского сотрудничества. © Фото: пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены практические аспекты реализации заявления лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, а также договоренностей, достигнутых в ходе трехстороннего саммита в Москве 11 января 2021 года», - говорится в сообщении. Также отмечается, что были «затронуты некоторые актуальные вопросы российско-армянского сотрудничества». Стороны условились продолжить контакты на различных уровнях. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что соглашения по полному прекращению огня и боевых действий в Нагорном Карабахе реализуются достаточно эффективно. Лавров отметил, что никаких «секретных приложений» у трехстороннего заявления по Карабаху нет. А вопрос статуса Нагорного Карабаха не упомянут в договоренностях от 9 ноября абсолютно сознательно. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика