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Путин провел телефонный разговор с Пашиняном

Кира Карон
18:25 17.02.2021
Затронуты некоторые актуальные вопросы российско-армянского сотрудничества.
Путин провел телефонный разговор с Пашиняном
© Фото: пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.


«Обсуждены практические аспекты реализации заявления лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, а также договоренностей, достигнутых в ходе трехстороннего саммита в Москве 11 января 2021 года», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что были «затронуты некоторые актуальные вопросы российско-армянского сотрудничества». Стороны условились продолжить контакты на различных уровнях.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что соглашения по полному прекращению огня и боевых действий в Нагорном Карабахе реализуются достаточно эффективно. Лавров отметил, что никаких «секретных приложений» у трехстороннего заявления по Карабаху нет. А вопрос статуса Нагорного Карабаха не упомянут в договоренностях от 9 ноября абсолютно сознательно.

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