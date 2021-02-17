Названа неожиданная причина разводов

Ученые из Университета штата Джорджия и Мельбурнского университета выяснили, что число разводов среди пар зависит в том числе и от пола первого ребенка. Об этом сообщает издание The Economist.

Ученые пришли к выводу, что пары с первенцами-дочерьми подают на развод чаще, чем родители с первенцами-сыновьями. Но это связано с девочками, у которых начинается подростковый период.

В ходе опроса стало ясно, что у родителей, которые занимаются вопросом воспитания мальчика, споры возникают меньше. Часто разногласия среди родителей дочерей возникают из-за личных предпочтений ребенка: как они одеваются, где работают и с кем встречаются.

Исследование, которое началось еще в 1971 году, показало, что в Нидерландах 20,48% пар разводятся к моменту совершеннолетия дочери, тогда как среди пар с сыновьями этот показатель составляет 20,12%. В заключение специалистами было отмечено, что на период достижения ребенком 15 лет приходится максимальное количество разводов.