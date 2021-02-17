Путин обсудил предложение о введении сертификатов на продукты

Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал предложение Владимира Жириновского ввести сертификаты на продукты для малоимущих семей. По мнению российского лидера, у данной идеи есть вопросы, которые необходимо решить.

«Есть и плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо порешать. Сейчас это, может быть, не так актуально, как было в разгар эпидемии. Но тем не менее поговорить можно», - заявил президент.

Согласно предложению ЛДПР, которое было выдвинуто на встрече президента с главами думских фракций, малоимущие семьи должны иметь возможность ежемесячно получать определенный набор товаров по твердым ценам.

Идея была озвучена в декабре прошлого года. Для малоимущих граждан в условиях роста цен на базовые товары было предложено ввести систему продуктовых карточек, социального питания или же товаров первой необходимости.