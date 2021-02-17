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В Великобритании госпитализировали 99-летнего принца Филиппа

Кира Карон
17:55 17.02.2021
Супруг королевы Елизаветы II был госпитализирован во вторник вечером.
В Великобритании госпитализировали 99-летнего принца Филиппа
© Фото: Keystone Press Agency, Globallookpress
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В Лондоне был госпитализирован супруг королевы Великобритании Елизаветы II . Об этом сообщает газета Daily Express со ссылкой на Букингемский дворец.

«Его королевское высочество герцог Эдинбургский был госпитализирован в госпиталь короля Эдуарда VII в Лондоне во вторник вечером», - приводит издание слова представителя дворца.

Отмечается, что герцога Эдинбургского поместили в медицинское учреждение по совету его врача в связи с ухудшением самочувствия.

По сообщению СМИ, госпитализация не является экстренной, герцог добрался до больницы самостоятельно.

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