В Великобритании госпитализировали 99-летнего принца Филиппа

В Лондоне был госпитализирован супруг королевы Великобритании Елизаветы II . Об этом сообщает газета Daily Express со ссылкой на Букингемский дворец.

«Его королевское высочество герцог Эдинбургский был госпитализирован в госпиталь короля Эдуарда VII в Лондоне во вторник вечером», - приводит издание слова представителя дворца.

Отмечается, что герцога Эдинбургского поместили в медицинское учреждение по совету его врача в связи с ухудшением самочувствия.

По сообщению СМИ, госпитализация не является экстренной, герцог добрался до больницы самостоятельно.