Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Габоне

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ, зарегистрировал Минздрав Габона. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры. По данным РФПИ, Габон стал 29-й страной в мире и четвертой на африканском континенте, который одобрил этот препарат.

Ранее шведская газета призвала ЕС закупать вакцину «Спутник V». По данным СМИ, все попытки ЕС развернуть программу вакцинации «обернулись фиаско». В 27 странах Евросоюза было провакцинировано лишь 5% жителей - меньше, чем в Израиле, США и Великобритании.