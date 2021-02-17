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На Украине уволили сотрудницу кафе за использование русского языка

Кира Карон
17:04 17.02.2021
Конфликт произошел между русскоязычной сотрудницей заведения и посетительницей кафе.
На Украине уволили сотрудницу кафе за использование русского языка
© Фото: Ганна Счасна-Гарус, Facebook
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В украинском городе Днепропетровск в одном из кафе разразился скандал. Одна из посетительниц заказала кофе и пирожное на украинском языке. На что русскоговорящая официантка ответила: «я не знаю, что такое тістечко» и добавила: «Днепр русский город был всегда».

В ответ посетительница порекомендовала сотруднице выучить украинский язык. Сама же хозяйка заведения встала на сторону клиента и уволила девушку.

«Я не на стороне клиентки. Я считаю, что человек может говорить на русском. Возможно, нужно было начать разговор на украинском, но, если она его не знает, то зачем язык поносить и унижать нашу Украину», - приводит издание «49000.Ua» слова владелицы кафе.

Теперь кафе планирует искать украиноязычных официантов.

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