На Украине уволили сотрудницу кафе за использование русского языка

В украинском городе Днепропетровск в одном из кафе разразился скандал. Одна из посетительниц заказала кофе и пирожное на украинском языке. На что русскоговорящая официантка ответила: «я не знаю, что такое тістечко» и добавила: «Днепр русский город был всегда».

В ответ посетительница порекомендовала сотруднице выучить украинский язык. Сама же хозяйка заведения встала на сторону клиента и уволила девушку.

«Я не на стороне клиентки. Я считаю, что человек может говорить на русском. Возможно, нужно было начать разговор на украинском, но, если она его не знает, то зачем язык поносить и унижать нашу Украину», - приводит издание «49000.Ua» слова владелицы кафе.

Теперь кафе планирует искать украиноязычных официантов.