Склады на площади 1 000 квадратных метров горят в Краснодаре: видео
Пожар быстро распространился до площади 1 000 квадратных метров.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
В Краснодаре произошло возгорание в двух складских помещениях на площади 700 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России.
«Подразделения работают на месте. Пожар быстро распространился до площади 1 000 кв. м. Произошло обрушение кровли на 100 кв. м», - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Сообщается, что плотность застройки комплекса зданий и задымление осложняет работу пожарно-спасательных подразделений.
На данный момент подразделения работают на месте. Дальнейшая информация уточняется.