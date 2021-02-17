В стране и мире Склады на площади 1 000 квадратных метров горят в Краснодаре: видео Кира Карон Пожар быстро распространился до площади 1 000 квадратных метров. © Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: В Краснодаре произошло возгорание в двух складских помещениях на площади 700 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России. «Подразделения работают на месте. Пожар быстро распространился до площади 1 000 кв. м. Произошло обрушение кровли на 100 кв. м», - говорится в сообщении в Telegram-канале. Сообщается, что плотность застройки комплекса зданий и задымление осложняет работу пожарно-спасательных подразделений. На данный момент подразделения работают на месте. Дальнейшая информация уточняется. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика