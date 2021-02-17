Шведская газета призвала ЕС закупать вакцину «Спутник V»

В шведской газете Dagens Industri появилась публикация, объясняющая, почему Евросоюзу стоит закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ.

По данным газеты, все попытки ЕС развернуть программу вакцинации «обернулись фиаско». В 27 странах Евросоюза было провакцинировано лишь пять процентов жителей - меньше чем в Израиле, США и Великобритании. Также автор публикации Фрида Валлнор отметила, что Сербия демонстрирует большие успехи в вопросе предоставления вакцины населению - это стало возможным благодаря закупке «Спутника V» и китайского препарата Sinovac.

«Эту позицию, похоже, разделяют многие европейские представители власти», - отмечает издание.

Автор подчеркнула, что медицинский журнал The Lancet одобрил российский препарат. Также газета отметила, что Россия традиционно сильна в сфере науки и ей «есть чем гордиться».