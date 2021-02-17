Валентина Матвиенко назвала размер своей пенсии

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась по поводу информации о размере своей пенсии. Законодатель отметила, что в Сети начала появляться «фейковая» информация о том, что она получает «баснословные» пенсионные выплаты в размере 450 тысяч рублей.

«Моя декларация открыта, у меня почти 50 лет трудового стажа, пенсия составляет 25 тысяч рублей», - заявила Матвиенко на пленарном заседании палаты.

Спикер призвала опровергать ложную информацию в Интернете и давать людям достоверные данные, чтобы не дискредитировать представителей власти.